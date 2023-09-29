Булыкин рассказал, что ждет экс-игрока «Локомотива» после попытки самоубийства

«Психологическая помощь ему нужна индивидуальная. Но это должен направить врач команды. В Европе всегда в командах есть психологи. Думаю, если бы врач что-то такое увидел заранее, он бы его отправил на прием к психотерапевту. Не зная нюансов, сложно как-то комментировать. Жалко молодого футболиста, который играл за «Локомотив». Теперь надо дальше смотреть, что с ним будет», — уверен Булыкин.