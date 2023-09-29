Смородская оценила работу Галактинова

Смородская не видит ничего выдающегося в работе Галактинова
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о работе главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова.
«Пока ничего выдающегося в работе Галактионова не вижу. Разве победа над «Зенитом» - это выдающийся результат?», - приводит слова Смородской «РБ Спорт».
24 сентября «Локомотив» одержал победу над «Зенитом» в мачте 9 тура РПЛ. Встреча завершилась со сетом 2:1.
Завтра, 30 сентября, «Локомотив» встретится с «Пари НН» в матче 10 тура РПЛ. Игра пройдет на домашнем стадионе москвичей и начнется в 14:15.
После 9 туров «Локомотив» на 6 месте в РПЛ с 15 очками.