Ананко назвал самого странного легионера «Спартака»

«Самый странный из легионеров „Спартака“ — Кебе, с которым я даже дрался? Да. Мог на тренировку выйти в разных гетрах — одном белом, другом красном. Или прийти в столовую в национальном костюме. Часто брал еду к себе в комнату, а нянечки потом рассказывали, что он все кости под кровать кидал. Еще вспоминаются Фло и Огунсанья — тоже интересные персонажи. Они, наверное, офигели, когда поняли, куда попали. Кайфовали тут — от питания и условий проживания. Когда начали привозить всех этих товарищей, стало понятно, что «Спартак» свернул не туда.



Робсон? Вот его вспоминаю с теплотой. Приехал ноунеймом, но трудился, как никто из ребят — и добился успеха. Робсон — хороший парень, работяга! Недавно переписывались — поздравлял его с днем рождения, хотел пригласить на ветеранский турнир. Сейчас у него все хорошо. Вот его фотка, стоит в костюмчике улыбается — вес поднабрал! Поздравлял меня с Новым годом, писал: «Брат, любви, здоровья и мира. Я так по вам скучаю!» — приводит слова Ананко Sport24.