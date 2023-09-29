В Польше отказались играть с футболистами из России
Польские команды не станут играть с футболистами России пока не завершится конфликт на Украине. Такое заявление сделал пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский, передает «РИА Новости».
«Наша позиция понятна. Мы не собираемся принимать участие ни в каких матчах против российских команд — юношеских или взрослых, пока не завершится конфликт на Украине», — сказал он.
Ранее УЕФА допустила юношеские российские сборные до международных соревнований. Матчи команд РФ должны проводиться без флага, гимна и не на территории страны. Российские взрослые сборные отстранены от участия в международных турнирах до окончания конфликта на Украине.
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