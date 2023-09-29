Главный тренер «Пари НН» высказался об отмене пива на стадионах

На стадионы нужно вернуть пиво, так как это сделает болельщиков «счастливее», а команды «финансово более крепкими», считает главный тренер «Пари НН» Сергей Юран. Продажу напитка на стадионе он в беседе с НСН назвал способом заработка клубов, а ее отмену – крайностью.

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По мнению тренера, отсутствие пива на стадионах не станет помехой для проблемных болельщиков, а пострадают больше обычные зрители матчей, желающие расслабиться на трибуне. Пиво при этом он сравнил с водкой и «бормотухой», отметив, что от него такого «задурманивания» нет.

«Если человек захочет, то он на игру придет уже поддатым, – считает Юран. – Есть люди, которым футбол до одного места. В итоге страдает обычный болельщик».