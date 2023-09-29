УАФ обратилась с просьбой о бойкоте России U17 ко всем 55 европейским федерациям футбола
УАФ хочет, чтобы все европейские сборные объявили России бойкот.
Как пишет The Times, Украинская ассоциация футбола направила письмо всем 55 европейским федерациям футбола с просьбой бойкотировать матчи против сборных России U17.
Ранее о бойкоте объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Северная Ирландия, Латвия, Польша, а также Украина.
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