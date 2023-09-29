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УАФ обратилась с просьбой о бойкоте России U17 ко всем 55 европейским федерациям футбола

УАФ хочет, чтобы все европейские сборные объявили России бойкот.

УАФ хочет, чтобы все европейские сборные объявили России бойкот
© Sports.ru

Как пишет The Times, Украинская ассоциация футбола направила письмо всем 55 европейским федерациям футбола с просьбой бойкотировать матчи против сборных России U17.

Ранее о бойкоте объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Северная Ирландия, Латвия, Польша, а также Украина.