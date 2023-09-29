В «Реал Сосьедад» рассказали, когда Захарян снова будет в заявке команды на матчи сезона

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вернется в заявку после того, как наберет нужные кондиции, сообщили «Матч ТВ» в пресс служба испанского клуба.

Переболевший коронавирусом Захарян не попал в заявку на домашний матч восьмого тура чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао. Встреча состоится в субботу, 30 сентября, в Сан Себастьяне и начнется в 22:00 (мск). Российский хавбек отсутствует в списке игроков команды, вызванных для подготовки к игре. Ранее футболист из за коронавируса пропустил матчи с «Хетафе» (4:3) и «Валенсией» (1:0).