Футболист «Спартака» Умяров объяснил, почему целует запястье перед выходом на поле

«Моё игровое время? Хочу играть больше. Это нормально для футболиста. Почему целую запястье перед выходом на поле? Делаю так с десяти лет. Там молитовки. Для меня это очень важно. Всегда играю с распечатанным текстом молитв, замотанным на руке», — приводит слова Умярова Sport24.