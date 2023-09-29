Президент «ПСЖ» призвал «Барселону» и «Реал» выйти из проекта Суперлиги

Я не против «Барселоны» и не против «Реала». Я никого не исключаю. Я против конфликтов и склок. При встрече с Жоаном Лапортой я сказал ему то же самое. Если они хотят драться, пусть дерутся между собой. Мы не хотим больше тратить на это время. Мы хотим развиваться. Суперлига сегодня — это небылица. Её похоронили ещё до того, как о ней объявили», — заявил Аль-Хелаифи в интервью польскому изданию Meczyki.