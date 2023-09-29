Президент «Урала» назвал «говном» судейство в матче с «Ростовом»

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов назвал «говном» судейство в матче против «Ростова». Встреча закончилась со счетом 2:2.

«Зачем проявлять корректность? Вы же сами все видели. Судейство было говном!» — передает слова Григория Иванова «Матч ТВ».

Встреча прошла вечером 29 сентября в Ростове-на-Дону и завершилась ничьем. Во время игры судья назначил пенальти в ворота «Урала» на 33 минуте матча. Также на 79 минуты игры был удален футболист екатеринбургского клуба Андрей Егорычев.