Карпин отказался говорить о судействе после матча «Ростов» - «Урал»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 10-го тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом» отказался давать оценку действиями арбитра, который назначил спорный пенальти в ворота его соперника и удалил одного из игроков «шмелей».
«Не вижу смысла говорить про судью, пускай говорят об этом остальные. У меня единственный вопрос, не конкретно этому судье или бригаде…
Рука увеличивает площадь тела и мяч летит в ворота… Я могу понять, если бы он вылетал из штрафной. В прошлом году все свистели. В этом году мяч летит в ворота, рука увеличивает площадь тела… Не знаю, смотрели ли эпизод арбитры на ВАР, но они ничего не говорят. Это вызывает вопросы к трактовке правил, а не к конкретному судье» - сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, руководство екатеринбургского «Урала» было возмущено работой арбитра Галимова, а главный тренер «шмелей» в знак протеста не сказал ни слова на послематчей пресс-конференции.