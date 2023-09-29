Карпин отказался говорить о судействе после матча «Ростов» - «Урал»

Рука увеличивает площадь тела и мяч летит в ворота… Я могу понять, если бы он вылетал из штрафной. В прошлом году все свистели. В этом году мяч летит в ворота, рука увеличивает площадь тела… Не знаю, смотрели ли эпизод арбитры на ВАР, но они ничего не говорят. Это вызывает вопросы к трактовке правил, а не к конкретному судье» - сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».