Экс-футболист Кечинов объяснил причину проблем "Зенита"

Бывший футболист московского "Спартака" Валерий Кечинов считает петербургский "Зенит" главным претендентом на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Своим мнением он поделился с изданием "Евро-Футбол.Ру".
"Хотя питерцы набрали неплохую форму, но потом случилось поражение от "Локомотива". Мне кажется, что проблемы "Зенита" связаны, в том числе, с уходом Малкома. Его сложно заменить. Плюс игра у команды нестабильная, хотя футболистов наберется на два состава. Но все равно считаю питерцев главными претендентами на золото", - заявил Кечинов.
"Зенит" становился чемпионом РПЛ пять последних сезонов. В текущем розыгрыше после девяти туров подопечные Сергея Семака набрали 17 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет четыре балла. В ближайшем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с "Оренбургом". Встреча пройдет 30 сентября, начало в 12.00 по московскому времени.