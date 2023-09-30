Экс-футболист Кечинов объяснил причину проблем "Зенита"

"Хотя питерцы набрали неплохую форму, но потом случилось поражение от "Локомотива". Мне кажется, что проблемы "Зенита" связаны, в том числе, с уходом Малкома. Его сложно заменить. Плюс игра у команды нестабильная, хотя футболистов наберется на два состава. Но все равно считаю питерцев главными претендентами на золото", - заявил Кечинов.