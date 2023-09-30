Обвиняемый в насилии Антони вернулся к тренировкам с "Манчестер Юнайтед"

"C тех пор как в июне были выдвинуты обвинения, Антони cотрудничал c полицейcкими раccледованиями как в Бразилии, так и в Великобритании и продолжает это делать. Как работодатель, "Манчеcтер Юнайтед" решил, что он возобновит тренировки и будет доcтупен для учаcтия в матчах, пока продолжаетcя раccледование", — говорится в заявлении.

В начале сентября бывшая девушка бразильца обвинила его в четырех эпизодах домашнего насилия. После этого спортсмена обвинили еще две женщины в Бразилии. 23-летний полузащитник отверг все претензии. Антони перебрался в "Манчестер Юнайтед" в конце лета 2022-го года из амстердамского "Аякса" за €100 млн. В текущем сезоне он провел четыре матча за команду, в которых не отметился результативными действиями. В футболке сборной Бразилии Антони сыграл 15 матчей и забил два мяча.