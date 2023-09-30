Футболист сборной России рассказал об интересе от трех итальянских клубов

Игрок "Динамо" Скопинцев: мной интересовались "Удинезе", "Сассуоло" и "Дженоа"
Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, что им интересовались итальянские клубы. Его слова передает «РБ Спорт».
«Нет, конечно. Думаю, до 30 лет трансфер или аренда возможны. Так что Европу и заграницу для себя не закрываю. Я бы очень хотел, все для этого делаю. Пару лет назад я давал авторизацию на переговоры с европейскими клубами, у меня были варианты — «Удинезе», «Сассуоло», «Дженоа». Они запрашивали информацию», — сказал Скопинцев.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Скопинцев принял участие в девяти матчах, в которых ему удалось забить один мяч. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Скопинцева составляет €3 млн. Ранее 26-летний игрок выступал за «Краснодар», «Балтику» и «Ростов».
Ранее Скопинцев объяснил ничью с Катаром дискомфортом из-за жары.