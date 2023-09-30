Марио Фернандес получил травму в матче "Зенита" с "Оренбургом"
Защитник "Зенита" Марио Фернандес получил травму в матче 10-го тура РПЛ с "Оренбургом".
Уже на 2-й минуте бразилец травмировался, из-за чего его заменили. Заменил защитника Алексей Сутормин.
После первого тайма хозяева ведут в счёте, 3:1. При этом питерцы открыли счёт, но затем пропустили три мяча подряд.
Уже на 2-й минуте Густаво Мантуан открыл счёт. Но на 7-й минуте Дмитрий Воробьёв восстановил равновесие. На 25-й минуте Матиас Перес вывел хозяев вперёд, а на 36-й минуте отличился Брайан Мансилья.
Напомним, что в 9-м туре "Зенит" уступил на своём поле "Локомотиву" со счётом 1:2.