Марио Фернандес получил травму в матче "Зенита" с "Оренбургом"

Защитник "Зенита" Марио Фернандес получил травму в матче 10-го тура РПЛ с "Оренбургом".

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Уже на 2-й минуте бразилец травмировался, из-за чего его заменили. Заменил защитника Алексей Сутормин.

После первого тайма хозяева ведут в счёте, 3:1. При этом питерцы открыли счёт, но затем пропустили три мяча подряд.

Уже на 2-й минуте Густаво Мантуан открыл счёт. Но на 7-й минуте Дмитрий Воробьёв восстановил равновесие. На 25-й минуте Матиас Перес вывел хозяев вперёд, а на 36-й минуте отличился Брайан Мансилья.