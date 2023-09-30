УЕФА пытается успокоить бойкотирующие матчи с Россией страны

УЕФА хочет успокоить страны, заявившие о бойкоте игр с российскими командами.

Во вторник УЕФА разрешил российским командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, вернуться к международным соревнованиям. Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой.

Вскоре о бойкоте матчей с российскими командами объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Северная Ирландия, Латвия, Польша, а также Украина. Украинская ассоциация футбола направила письмо всем 55 европейским федерациям футбола с просьбой бойкотировать матчи против сборных России U17.

Как сообщает журналист Sky Роб Харрис, руководство УЕФА хочет положить конец разногласиям по этому вопросу. В союзе считают, что протестующие страны непоследовательны, и указали им на это.