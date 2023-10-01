СМИ: УЕФА пытается подавить разногласия среди стран, бойкотирующих Россию

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился к решившим бойкотировать матчи юношеской сборной России странам. По данным источника, организация пытается подавить разногласия среди национальных федераций.

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Отмечается, что УЕФА указала на непоследовательность в противодействии возвращению юниоров в составе сборной РФ к международным турнирам, передает Sky News.

17 сентября УЕФА допустил до международных соревнований футболистов РФ в возрасте до 17 лет. Было решено допустить российские сборные предлагается без флага и гимна и при условии, что матчи они будут проводить не в России.

Год назад, 28 февраля, ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении всех российских футбольных клубов и сборных от участия в соревнованиях на фоне проходящей специальной военной операции на территории Украины. При этом стало известно, что английские футбольные болельщики заявили об отказе поддерживать украинских спортсменов во время отборочного матча чемпионата Европы 2024 года.