Полузащитник «Пари НН» Трошечкин прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом»

Игра с «Крыльями» — ключевая? У нас каждая игра ключевая. Промежуточный итог — средне. Нельзя сказать, что плохо, но нельзя сказать, что хорошо. Если бы сегодня выиграли… Но а так — средне. Хотелось бы большего. Всегда хочется большего. Чем выше поднимаешься, тем хочется ещё выше. Если бы выиграли, то подпирали бы уже тройку», — передаёт слова Трошечкина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.