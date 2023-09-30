«Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону», «Арсенал» разгромил «Борнмут»

«Манчестер Сити» в гостях уступил «Вулверхэмптону» в матче седьмого тура Английской премьер лиги (АПЛ).
Встреча завершилась со счетом 2:1. Защитник «горожан» Рубен Диаш на 13 й минуте срезал мяч в собственные ворота, на 58 й минуте Хулиан Альварес сравнял счет. Решающий гол на 66 й минуте забил форвард «волков» Хван Хи-Чан.
В параллельных матчах «Арсенал» на выезде разгромил «Борнмут» — 4:0, «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Кристал Пэлас» — 0:1.
«Манчестер Сити», потерпевший первое поражение в сезоне, с 18 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата, «Арсенал» (17) идет вторым.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. АПЛ. 7-Й ТУР
«Вулверхэмптон» (Вулверхэмптон) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 2:1 (1:0)
Голы: Диаш, 13. Хван Хи-Чан, 66. — Альварес, 58.
«Вест Хэм Юнайтед» (Лондон) — «Шеффилд Юнайтед» (Шеффилд) — 2:0 (2:0)
Голы: Боуэн, 24. Соучек, 37.
«Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл) — «Бёрнли» (Бёрнли) — 2:0 (1:0)
Голы: Альмирон, 14. Исак, 76 (с пенальти).
«Эвертон» (Ливерпуль) — «Лутон Таун» (Лутон) — 1:2 (1:2)
Голы: Калверт-Льюин, 45. — Локайер, 24. Моррис, 32.