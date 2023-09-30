«Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону», «Арсенал» разгромил «Борнмут»

«Манчестер Сити» в гостях уступил «Вулверхэмптону» в матче седьмого тура Английской премьер лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1. Защитник «горожан» Рубен Диаш на 13 й минуте срезал мяч в собственные ворота, на 58 й минуте Хулиан Альварес сравнял счет. Решающий гол на 66 й минуте забил форвард «волков» Хван Хи-Чан.