"Краснодар" обыграл "Рубин" в гостях

"Краснодар" остается единственной командой чемпионата России, не потерпевшей в нынешнем сезоне ни одного поражения. Краснодарцы одержали 7 побед при 3 ничьих. Команда Владимира Ивича в седьмом матче в сезоне не пропустила ни одного гола. Соперники "Краснодара" по ходу чемпионата смогли забить три мяча в десяти матчах.