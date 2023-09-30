Игнашевич назвал заслуженной победу ЦСКА над «Балтикой»
Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич после матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА заявил, что его команда закономерно уступила. Его слова передает «Газета.Ru».
«Хотел бы поздравить ЦСКА с заслуженной победой. Наша система не сработала против такой системной команды, как ЦСКА. Не получалось атаковать, ЦСКА нас полностью переиграл. Не получаются взаимодействия в защите, к сожалению. Мы выигрывали верховые единоборства, но проигрывали подбор. У нас была неделя подготовки, но мы выглядели не так, как могли бы выигрывать. Не удалось заменами переломить игру по качеству. Будем разбираться в первую очередь в себе, если команда проигрывает в таком стиле, то претензии больше всего к главному тренеру. Будем работать, чтобы приезжать в Москву и показывать свою игру.
Я очень люблю ЦСКА, этот клуб мне многое дал, как и я ему. Мне было очень приятно, но я старался убрать эмоции, потому что мы приехали делать свою работу. К сожалению, результата добиться не удалось. Планы возглавить ЦСКА? У меня таких планов нет», — сказал Игнашевич.
Матч ЦСКА — «Балтика» прошел в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился победой хозяев с минимальным счетом 1:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
После этой игры армейцы набрали 16 очков и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» с семью очками занимает 14-е место в таблице чемпионата страны.