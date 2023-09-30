Игнашевич назвал заслуженной победу ЦСКА над «Балтикой»

«Хотел бы поздравить ЦСКА с заслуженной победой. Наша система не сработала против такой системной команды, как ЦСКА. Не получалось атаковать, ЦСКА нас полностью переиграл. Не получаются взаимодействия в защите, к сожалению. Мы выигрывали верховые единоборства, но проигрывали подбор. У нас была неделя подготовки, но мы выглядели не так, как могли бы выигрывать. Не удалось заменами переломить игру по качеству. Будем разбираться в первую очередь в себе, если команда проигрывает в таком стиле, то претензии больше всего к главному тренеру. Будем работать, чтобы приезжать в Москву и показывать свою игру.



Я очень люблю ЦСКА, этот клуб мне многое дал, как и я ему. Мне было очень приятно, но я старался убрать эмоции, потому что мы приехали делать свою работу. К сожалению, результата добиться не удалось. Планы возглавить ЦСКА? У меня таких планов нет», — сказал Игнашевич.