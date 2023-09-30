Олусегун рассказал, почему не смог получить паспорт РФ

«В июле говорил, что планирую получить паспорт РФ? Тогда это было моё решение. Я действительно этого желал. Был интерес к этому. К сожалению, не смог получить из за неумения разговаривать на языке. Это один из главных факторов в получении. К сожалению, я сейчас не могу говорить на русском. Поэтому на данный момент я не получаю российское гражданство», — приводит слова Олусегуна «Матч ТВ».