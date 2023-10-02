Игроки «Оренбурга» не получат повышенные премиальные за победу над «Зенитом»

«Повышенных премиальных не было – обычные, в одинарном размере. Дополнительного выходного тоже не будет, мы уже завтра вылетаем – 4 октября матч на Кубок против «Сочи». Возвращаемся – 7 октября игра с «Балтикой». Выходные будут, когда будет пауза на матчи сборных. Для тех, кто не уедет в сборные», – приводят слова Андреева «РИА Новости Спорт».