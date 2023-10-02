Игроки «Оренбурга» не получат повышенные премиальные за победу над «Зенитом»
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что футболисты команды не получает дополнительные вознаграждения за победу над «Зенитом» (3:1) в матче 10-го тура РПЛ.
«Оренбург» впервые в своей истории обыграл «Зенит». До этого команда проиграла петербуржцам семь игр и один раз сыграла вничью.
«Повышенных премиальных не было – обычные, в одинарном размере. Дополнительного выходного тоже не будет, мы уже завтра вылетаем – 4 октября матч на Кубок против «Сочи». Возвращаемся – 7 октября игра с «Балтикой». Выходные будут, когда будет пауза на матчи сборных. Для тех, кто не уедет в сборные», – приводят слова Андреева «РИА Новости Спорт».
Под руководством испанского тренера Давида Деограсии «Оренбург» выиграл пять матчей, один раз сыграл вничью и один раз проиграл.
После 10 туров «Зенит» с 17 очками идет на четвертом месте в РПЛ. «Оренбург» с 11 очками занимает 11-ю позицию.
Следующий матч «Оренбург» проведет 4 октября против «Сочи» в рамках пятого тура группового этапа Кубка России.