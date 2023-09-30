Мухин назвал неприемлемым забег Марио Фернандеса в матче с "Зенитом"

Игрок ЦСКА оценил забег Марио Фернандеса в матче с «Зенитом»
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин считает не очень хорошим поступком забег бывшего защитника команды Марио Фернандеса во время празднования гола «Зенита» в очном матче. Его слова передает «Чемпионат».
«Никак не отреагировал на забег Фернандеса. Да, это неприемлемо, когда ты пробегаешь мимо скамейки своей бывшей команды и радуешься. Это не очень хороший поступок. Что бы сказал ему? Как дела у тебя? Но не думал, что сказал бы», — сказал Мухин.
7 июля «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. 30 сентября в матче против «Оренбурга» бразилец получил травму.
Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. В начале 2023 года он перешел в бразильский «Интернасьонал» по «джентельменскому соглашению» с армейцами.
В очной игре между ЦСКА и «Зенитом» 3 сентября Фернандес отметился забегом через все поле во время празднования гола в ворота москвичей.