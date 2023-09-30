Мухин назвал неприемлемым забег Марио Фернандеса в матче с "Зенитом"

«Никак не отреагировал на забег Фернандеса. Да, это неприемлемо, когда ты пробегаешь мимо скамейки своей бывшей команды и радуешься. Это не очень хороший поступок. Что бы сказал ему? Как дела у тебя? Но не думал, что сказал бы», — сказал Мухин.