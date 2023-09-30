Покер Мартинеса принес «Интеру» победу над «Салернитаной»

«Интер» одержал победу над «Салернитаной» в гостевом матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 4:0. Покер оформил форвард Лаутаро Мартинес, отличившийся на 62 й, 77 й, 85 й (с пенальти) и 89 й минутах.

Команда Симоне Индзаги набрала 18 очков и вернулась на первое место в турнирной таблице серии А, «Салернитана» (3) занимает предпоследнюю строчку.

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ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 7-Й ТУР

«Салернитана» (Салерно) — «Интер» (Милан) — 0:4 (0:0)