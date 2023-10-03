Гладилин назвал стечением обстоятельств лидерство "Краснодара" и "КС"

Бывший полузащитник московского "Спартака" Валерий Гладилин считает, что у российских клубов, не выступающих в еврокубках, есть психологическая неопределенность. Об этом он заявил Vprognoze.
"В нынешнем виде турнирной таблицы меня ничего не удивляет. Думаю, первые два места "Краснодара" и "Крыльев Советов" — это стечение обстоятельств. Команды и их тренерские штабы хорошо поработали и потому лидируют. А у многих ведущих клубов сейчас есть некая психологическая неопределенность в связи с тем, что они не выступают в еврокубках. Поэтому у игроков частично теряется мотивация", - сказал Гладилин.
Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. После 10 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) единоличным лидером является "Краснодар", опережающий ближайшего преследователя ("Крылья Советов") на три очка.