Гладилин назвал стечением обстоятельств лидерство "Краснодара" и "КС"

"В нынешнем виде турнирной таблицы меня ничего не удивляет. Думаю, первые два места "Краснодара" и "Крыльев Советов" — это стечение обстоятельств. Команды и их тренерские штабы хорошо поработали и потому лидируют. А у многих ведущих клубов сейчас есть некая психологическая неопределенность в связи с тем, что они не выступают в еврокубках. Поэтому у игроков частично теряется мотивация", - сказал Гладилин.