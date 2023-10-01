С 1 октября вступил в силу регламент футбольных агентов ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) решила навести порядок с деятельностью футбольных агентов. Начиная с января этого года был частично введен регламент футбольных агентов (FFAR), который с сегодняшнего дня начал действовать в полной мере.

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Отныне агент имеет право заниматься своей деятельностью только при наличии лицензии ФИФА. Для этого нужно сдать экзамен на английском языке на специальной платформе федерации. После первых двух экзаменов и всех поданных до сих пор заявок на выдачу устаревших лицензий уже выдано в общей сложности около 4 500 лицензий. Те, у кого есть лицензия, получат право оказывать услуги футбольного агента начиная с сегодняшнего дня. "Завалившие" экзамен получат возможность пересдать экзамен в мае и ноябре 2024 года.

Взяли под контроль и доходы агентов. Так, к примеру, если футболист ежегодно получает 200 тысяч долларов, то агентское вознаграждение не должно превышать пять процентов от зарплаты игрока в год. Если же доходы выше этой суммы, то агентское вознаграждение - не более трех процентов в год.

В рамках новых правил потенциальные споры, связанные с соглашениями о представительстве, заключенными с 1 октября, будут рассматриваться Агентской палатой Футбольного трибунала, что обеспечит справедливое и равное разрешение любых конфликтов, связанных с услугами футбольных агентов, для всех участников международной трансферной системы.

В ФИФА считают, что регламент агентов обеспечивает разумную и пропорциональную основу для устранения системных сбоев в системе трансфера игроков.