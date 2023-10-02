Президент «Реала» извинился перед игроком «Жироны»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес принёс извинения футболисту «Жироны» Порту, с которым грубо сыграл защитник «сливочных» Начо Фернандес в минувшем матче Ла Лиги. Об этом сообщает журналист Нил Сола в своём «твиттере».

© Чемпионат.com

По информации источника, Перес лично позвонил испанскому игроку «Жироны» и попросил прощения за грубую игру Начо. Подчёркивается, что сейчас у Порту наблюдаются небольшие проблемы с бедром, но в целом футболист чувствует себя хорошо.