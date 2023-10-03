«Байер» продлил контракт с Жереми Фримпонгом

Леверкузенский «Байер» продлил трудовое соглашение с защитником Жереми Фримпонгом до 2028 года. Об этом информирует официальный аккаунт клуба в «Твиттере».

Фримпонг выступает за «Байер» на протяжении двух лет (с 2021 года). За это время нидерландский защитник принял участие в 103 матчах команды, в которых отметился 13 голами и 23 результативными передачами. В нынешнем розыгрыше немецкого чемпионата Фримпонг сыграл в шести матчах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.