Игрок «ПАРИ НН» назвал три главных качества Юрана

— У нас есть своя структура игры — мы от нее не отходим. Но не сказал бы, что против «Локомотива» получилась удачная игра. Не всё складывалось — особенно в атаке. Если в обороне мы действовали нормально — имею в виду, как команда — то в атаке хотелось бы большего. Но что есть, то есть. Надеюсь, в следующих играх будем добавлять.