Игрок «ПАРИ НН» назвал три главных качества Юрана
Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин в разговоре с «Матч ТВ» выделил сильные стороны главного тренера команды Сергея Юрана.
После 10 го тура МИР РПЛ «ПАРИ НН» идет на 9 м месте в таблице, набрав 14 очков. В субботу команда уступила «Локомотиву» в гостях со счетом 0:1.
— За счет чего «ПАРИ НН» так достойно выглядит в нынешнем сезоне? Против «Локо» тоже были шансы как минимум на ничью.
— У нас есть своя структура игры — мы от нее не отходим. Но не сказал бы, что против «Локомотива» получилась удачная игра. Не всё складывалось — особенно в атаке. Если в обороне мы действовали нормально — имею в виду, как команда — то в атаке хотелось бы большего. Но что есть, то есть. Надеюсь, в следующих играх будем добавлять.
— Назови три главных качества Юрана.
— Психология. В том смысле, как он выстраивает отношения с коллективом. Как чувствует его. Второй момент: как он подбирает ключи к каждому игроку. Понимает, в какой момент надо надавить или наоборот. Плюс у Юрана довольно ясные требования по игре.
— Недавно он сказал, что через два года планирует бороться за чемпионство. Что думаешь?
— Всё возможно. Мы желаем ему только удачи — и сами будем стараться. Можем, это с нами произойдет. Вообще, всегда нужно ставить перед собой максимальные цели, — сказал Трошечкин «Матч ТВ».
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