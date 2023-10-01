«Сочи» потерпел пятое подряд поражение в РПЛ, уступив «Факелу»

«Сочи» в гостях проиграл «Факелу» в матче 10 го тура МИР Российской Премьер лиги (МИР РПЛ).

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Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе «Факела» забили Евгений Марков (43, с пенальти) и Вячеслав Якимов (47).

«Сочи» потерпел пятое поражение в РПЛ подряд и занимает последнее, 16 е место в таблице с 6 очками в активе. В последний раз южане выигрывали 19 августа в матче с «Ростовом» (4:0).

Воронежцы прервали безвыигрышную серию из четырех матчей и поднялись на 14 е место с 8 очками.