Стало известно о состоянии получившей травму головы футболистки «Локомотива»

Юкляева потеряла сознание во время матча Суперлиги с московским ЦСКА после столкновения с соперницей головами. За 19 летней спортсменкой прямо на поле выехала машина скорой помощи. В пресс службе «Локомотива» «Матч ТВ» сообщили, что Юкляева пришла в себя в машине скорой. Встреча прошла в воскресенье в Химках и завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.