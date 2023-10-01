Стало известно о состоянии получившей травму головы футболистки «Локомотива»

У получившей травму головы футболистки «Локомотива» Юкляевой не выявлено переломов костей черепа, она отправлена домой
Полузащитник женского футбольного клуба «Локомотив» Полина Юкляева избежала переломов костей черепа, она отправлена из больницы домой, сообщает пресс служба «красно зеленых».
Юкляева потеряла сознание во время матча Суперлиги с московским ЦСКА после столкновения с соперницей головами. За 19 летней спортсменкой прямо на поле выехала машина скорой помощи. В пресс службе «Локомотива» «Матч ТВ» сообщили, что Юкляева пришла в себя в машине скорой. Встреча прошла в воскресенье в Химках и завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.
Ранее врач «Локомотива» Владислав Корницкий рассказал, что у Юкляевой черепно мозговая травма и сотрясение мозга.
— После проведения компьютерной томографии у Полины Юкляевой не выявлено переломов костей черепа. Планируется проведение дополнительных обследований. Сегодня Поля отправлена домой, — говорится в сообщении.