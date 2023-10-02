Экс-футболист Мостовой заявил, что не понимает, как Абаскаль попал в "Спартак"

"Масса вопросов... Но главный из них — у команды в целом не выстроена игра. Дело даже не в составе, может быть ротация, но второй тайм команда полностью проиграла, ничего не предприняла. Думаю, матч с ЦСКА будет решающим экзаменом для Абаскаля. Хотя после таких поражений, мне кажется, тренер сам может подумать о своей дальнейшей судьбе", — заявил Жуков.