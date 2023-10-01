«Ахмат» сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ

Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с московским «Динамо» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

© Пресс-служба ФК "Ахмат"

Встреча прошла на «Ахмат-Арене» и завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Светослав Ковачев на 21-й минуте. У гостей голом отметился Роберто Фернандес на 51-й минуте.

Таким образом, «Ахмат» после десяти матчей занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 12 очков. «Динамо» располагается на седьмой строчке с 16 баллами в активе.