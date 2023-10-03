Почеттино прокомментировал первый гол Мудрика за «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал первый гол украинского нападающего Михаила Мудрика за клуб, который он забил в матче седьмого тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (2:0).

«Я так счастлив, потому что эта победа была нужна игрокам, как и болельщикам. Теперь у нас две победы менее чем за неделю. Нам нужно было почувствовать вкус победы, а также еще одного сухого матча.

Я так рад, что Мудрик забил свой первый гол за «Челси». Мы должны понимать, что молодым игрокам нужно время. Речь идёт об адаптации. Когда сюда пришел Мудрик, произошли большие перемены, а когда приходишь в команду, нелегко обосноваться в нестабильной обстановке. Он не был вишенкой на торте, новым игрокам нужно было что-то добавить в команду.

Пришло время проявить терпение, довериться этим молодым талантливым игрокам и укрепить уверенность. Это большая работа, шаг за шагом. Иногда людям не хватает терпения. Даже когда мы не побеждали, мы были спокойны, сохраняли позитивный настрой и верили», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».