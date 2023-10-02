УЕФА рассмотрит возможность внедрения нового формата еврокубков

Руководство УЕФА рассматривает возможность введения нового формата проведения европейских клубных турниров, сообщает Marca.

По информации источника, в Союзе обсуждают внедрение трех клубных дивизионов – Суперлиги, Лиги Европы и Лиги претендентов. Между командами в трех дивизионах будет борьба за повышение и понижение в классе.

Предварительно, смену формата клубных турниров обсудят на исполкоме УЕФА в октябре. Если его примут, то новая система еврокубков вступит в силу не ранее 2027 года.