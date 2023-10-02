УЕФА рассмотрит возможность внедрения нового формата еврокубков

Руководство УЕФА рассматривает возможность введения нового формата проведения европейских клубных турниров, сообщает Marca.
По информации источника, в Союзе обсуждают внедрение трех клубных дивизионов – Суперлиги, Лиги Европы и Лиги претендентов. Между командами в трех дивизионах будет борьба за повышение и понижение в классе.
Предварительно, смену формата клубных турниров обсудят на исполкоме УЕФА в октябре. Если его примут, то новая система еврокубков вступит в силу не ранее 2027 года.
В настоящее время УЕФА проводит три клубных турнира – Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. Ближайшее заседание исполкома УЕФА, на котором будут определены хозяева Евро 2028 и Евро 2032, пройдет 10 октября в Ньоне.