Неймар удивился состоянию поля перед матчем азиатской Лиги чемпионов

Бразильский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» в соцсети X (бывший Twitter) оценил состояние поля перед матчем азиатской Лиги чемпионов.

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Аккаунт SPL, освещающий новости чемпионата Саудовской Аравии на французском языке, опубликовал видеозапись, на которой запечатлена подготовка газона на иранском стадионе «Азади» к матчу ЛЧ. Авторы поста описали ситуацию одним словом — «катастрофа».

«Это невозможно», — удивился Неймар в комментариях.

3 октября «Аль-Хиляль» сыграет на выезде против иранского «Нассаджи». Команды встретятся в рамках группы D.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» 15 августа. По информации RMC Sport, «Пари Сен-Жермен» продал форварда за 90 миллионов евро без учета бонусов.