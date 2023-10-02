Стало известно, когда Месси вернется на поле

Журналист Гастон Эдуль в своих социальных сетях сообщил о сроках возвращения нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси на футбольное поле. По словам Эдуля аргентинец продолжает восстановление от травмы. Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино не сможет рассчитывать на Месси в предстоящей игре с «Чикаго Файр», которая состоится 5 октября.

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Как отметил журналист, аргентинский футболист выйдет на поле 8 октября в матче с «Цинциннати». Месси пропустил последние три матча своей команды. Без него «Интер Майами» уступил в финале Открытого кубка США.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх.