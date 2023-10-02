Первак ответил на вопрос, может ли Абаскаль «сливать» матчи, чтобы его уволили из «Спартака»
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак в разговоре с изданием «Спорт День за Днем» оценил вероятность ухода испанца Гильермо Абаскаля из столичного клуба.
В воскресенье «Спартак» проиграл в Самаре «Крыльям Советов» со счетом 0:4, встреча прошла в рамках 10 го тура МИР РПЛ. После этой неудачи москвичи занимают пятое место в таблице, набрав 16 очков.
— Абаскаля бросили на растерзание. Я слышал, что он решил уйти, поэтому специально «сливает» матчи. Он не может этого делать. Абаскаль звезд с неба не хватал. Ничего не выигрывал, флаг над головой не поднимал. Странно, что с ним продлили контракт до лета 2025 года, — сказал Первак.
Также он отметил, что в случае отставки руководство «Спартака» не будет искать главного тренера на российском рынке, так как тут выбор специалистов небольшой.
— У клуба проблемы с академией. Оттуда нет никаких поступлений игроков. Зачем то упразднили «Спартак 2». Его нужно обязательно возродить. Пускай резервный состав играет в Первой или во Второй лиге, — добавил Первак.