Первак ответил на вопрос, может ли Абаскаль «сливать» матчи, чтобы его уволили из «Спартака»

— Абаскаля бросили на растерзание. Я слышал, что он решил уйти, поэтому специально «сливает» матчи. Он не может этого делать. Абаскаль звезд с неба не хватал. Ничего не выигрывал, флаг над головой не поднимал. Странно, что с ним продлили контракт до лета 2025 года, — сказал Первак.