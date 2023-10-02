Стала известна зарплата главного тренера в «Торпедо»

Зарплата главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова составляет 17 млн рублей в год. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

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62-летний специалист возглавляет команду из Нижнего Новгорода с сезона-2022/2023. В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина нижегородский клуб в первом раунде оказался сильнее московского «Динамо» (4-2), во втором раунде «Торпедо» уступило СКА со счётом 0-4.

Игорь Ларионов — двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, член Тройного золотого клуба.