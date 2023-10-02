КДК не будет рассматривать слова президента «Урала» о судьях матча с «Ростовом»: «Не попадают под юрисдикцию. Комитет по этике может рассмотреть»
КДК не рассмотрит оскорбительные слова президента «Урала» о судьях.
После матча 10-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (2:2) Григорий Иванов назвал судейство «говном», а также призвал «взять и утопить всех судей». Вскоре стало известно, что Иванова могут отстранить от футбола на 3 месяца.
Слова президента «Урала» не попадают под юрисдикцию Контрольно дисциплинарного комитета (КДК) РФС, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
«Слова Григория Иванова были сказаны по телефону корреспонденту и не попадают под юрисдикцию КДК РФС. В отличие от Дзюбы, который общался в пределах стадиона.
Мы рассматриваем нарушения, которые были совершены до, во время и после матча, пока команды не покинули стадион, в соответствии с регламентом. По всей видимости, его слова могут стать предметом рассмотрения комитета по этике», – сказал Григорьянц.