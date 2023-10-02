КДК не будет рассматривать слова президента «Урала» о судьях матча с «Ростовом»

«Слова Григория Иванова были сказаны по телефону корреспонденту и не попадают под юрисдикцию КДК РФС. В отличие от Дзюбы, который общался в пределах стадиона.



Мы рассматриваем нарушения, которые были совершены до, во время и после матча, пока команды не покинули стадион, в соответствии с регламентом. По всей видимости, его слова могут стать предметом рассмотрения комитета по этике», – сказал Григорьянц.