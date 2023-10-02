Черчесов отреагировал на сообщения о своем назначении в «Спартак»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сказал «Матч ТВ», что не хочет говорить о своем возможном назначении в «Спартак».

Ранее в СМИ появилась информация, что Черчесов является одним из кандидатов на замену Гильермо Абаскалю в «Спартаке». «Красно белые» в воскресенье проиграли на выезде «Крыльям Советов» (0:4) в матче 10 го тура МИР Российской премьер лиги (РПЛ).

— Извините, не хочу говорить на эту тему, — сказал Черчесов «Матч ТВ».