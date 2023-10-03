Экс-игрок "Зенита" сравнил поражение "Спартака" с пощечиной

"Зенит". 8 пропущенных за три матча, причем большинство голов одинаковые - после подач с фланга удары с линии вратарской. Причем во всех трех турах вели в счете - это из ряда вон! И уже отрыв от первого места тревожный. "Спартак". Очень звонкая пощечина! "Сочи"! Сняли вы тренера, и что дальше? Спортивный департамент клуба полностью провалился, и тут дело не в Хохлове, а в подборе игроков", - написал Радимов.