Экс-игрок "Зенита" сравнил поражение "Спартака" с пощечиной

Бывший футболист "Зенита" и сборной России Владислав Радимов в своем Telegram-канале назвал три главных разочарования прошедшего тура в Российской премьер-лиге (РПЛ).
"Зенит". 8 пропущенных за три матча, причем большинство голов одинаковые - после подач с фланга удары с линии вратарской. Причем во всех трех турах вели в счете - это из ряда вон! И уже отрыв от первого места тревожный. "Спартак". Очень звонкая пощечина! "Сочи"! Сняли вы тренера, и что дальше? Спортивный департамент клуба полностью провалился, и тут дело не в Хохлове, а в подборе игроков", - написал Радимов.
30 сентября "Зенит" в рамках 10-го тура РПЛ уступил "Оренбургу" со счетом 1:3. Уже на второй минуте петербуржцы вышли вперед благодаря голу Густаво Мантуана. Затем подопечные Сергея Семака в течение получаса трижды пропустили от команды Деограсии. Отличились Дмитрий Воробьев, Матиас Перес и Брайан Мансилья. После 10 туров РПЛ у "Зенита" 17 набранных очков. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице. "Краснодар" лидирует, набрав 24 очка.