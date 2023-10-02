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«Динамо» анонсировало предстоящий матч со «Спартаком» в стиле игры Mortal Combat

Московское «Динамо» представило анонс грядущего матча со «Спартаком» в Кубке России в стиле игры Mortal Combat. Видеоролик был выложен на Youtube-канале «Динамо».

«Динамо» анонсировало предстоящий матч со «Спартаком» в стиле игры Mortal Combat
© РИА Новости

В видеоролике футболисты представлены в образе популярных игровых персонажей: нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в виде Кано, форвард «Спартака» Квинси Промес стилизован под персонажа Барака, держащего в руке нож, полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль представлен в образе Мотаро — представителя расы кентавров, обладающих туловищем коня, нападающий «Спартака» Александр Соболев показан в виде существа, похожего на дельфина.

Напомним, «Динамо» сыграет со «Спартаком» в групповом этапе Кубка России в среду, 4 октября. Игра начнётся в 16:45 мск.

После четырёх матчей Кубка России «Динамо» набрало 5 очков и занимает 2-е место в группе D. «Спартак» после аналогичного количества игр заработал 12 очков и располагается на 1-й строчке.

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