«Динамо» анонсировало предстоящий матч со «Спартаком» в стиле игры Mortal Combat

Московское «Динамо» представило анонс грядущего матча со «Спартаком» в Кубке России в стиле игры Mortal Combat. Видеоролик был выложен на Youtube-канале «Динамо».

В видеоролике футболисты представлены в образе популярных игровых персонажей: нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в виде Кано, форвард «Спартака» Квинси Промес стилизован под персонажа Барака, держащего в руке нож, полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль представлен в образе Мотаро — представителя расы кентавров, обладающих туловищем коня, нападающий «Спартака» Александр Соболев показан в виде существа, похожего на дельфина.

Напомним, «Динамо» сыграет со «Спартаком» в групповом этапе Кубка России в среду, 4 октября. Игра начнётся в 16:45 мск.