Экс-тренер «Спартака» объяснил, почему клуб не увольняет Абаскаля из-за контракта
Бывший полузащитник и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, почему нынешнее руководство красно-белых все еще не приняло решение об увольнении главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
«Болельщики после таких поражений, как у «Спартака» от «Крыльев Советов», всегда говорят, что тренера нужно снимать. Но с Абаскалем подписан контракт, накладывающий определённые юридические обязательства. Чемпионат только набирает обороты, и в турнирной таблице ещё будут перестановки. Для «Спартака» ещё ничего не потеряно», – приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.
«Спартак» на выезде потерпел разгромное поражение от самарских «Крыльев Советов» в 10-м туре РПЛ (0:4). После матча в СМИ появилась информация о возможном увольнении Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.
По информации журналист Ивана Карпова, сменить Абаскаля может либо наставник «Крыльев» Игорь Осинькин, либо главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич. За обоих специалистов «Спартаку» придется выплатить финансовую компенсацию.
Журналист «Чемпионата» Андрей Панков рассказал, что у «Спартака» есть только два варианта на случай возможного увольнения Абаскаля – бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов и наставник «Ростова» Валерий Карпин.