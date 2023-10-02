Экс-тренер «Спартака» объяснил, почему клуб не увольняет Абаскаля

«Болельщики после таких поражений, как у «Спартака» от «Крыльев Советов», всегда говорят, что тренера нужно снимать. Но с Абаскалем подписан контракт, накладывающий определённые юридические обязательства. Чемпионат только набирает обороты, и в турнирной таблице ещё будут перестановки. Для «Спартака» ещё ничего не потеряно», – приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.