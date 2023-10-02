Английская налоговая требует от клубов АПЛ 124,8 млн фунтов неуплаченных налогов за финансовый год
Британская налоговая хочет взыскать более ста миллионов фунтов с клубов АПЛ.
Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) потребовало от команд Премьер-лиги вернуть 124,8 миллиона фунтов неуплаченных налогов за финансовый год, закончившийся 31 марта 2023 года.
Эта сумма более чем в два раза превышает неуплаченные налоги за прошлый период (58,7 млн фунтов). Требования налоговой касаются страхования гонораров агентов и доходов от имиджевых прав, а также налогов на неденежные выгоды сотрудников (benefit-in-kind). В случае клубов АПЛ речь идет об авиабилетах и оплате отелей для игроков и их семей.
«Мы продолжим тщательно изучать договоренности между клубами, игроками и агентами, чтобы обеспечить правильную уплатуналогов», – заявили в HMRC.
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