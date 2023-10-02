Названа стоимость самого дешевого билета на матч сборных России и Камеруна по футболу

Болельщики могут приобрести самый дешевый билет на матч сборных России и Камеруна по футболу за 400 рублей. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза .

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России во второй раз сыграет на своем поле после отстранения от международных турниров. Первую игру российские футболисты провели 26 марта на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге с командой Ирака (2:0).