РФС объявил время начала матча между сборными России и Камеруна в Москве

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил о времени начала товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

Встреча состоится 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнется в 19:00 (мск). Кроме того, РФС объявил о начале продажи билетов на матч.

Кроме того, РФС объявил о начале продажи билетов на матч. Минимальная стоимость билета на игру составит 400 рублей. Билеты на самые дорогие места можно приобрести за 2 400 рублей. Стадион «Динамо» имени Льва Яшина вмещает 25 716 зрителей.