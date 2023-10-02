«Тоттенхэм» сделал заявление по поводу расистских оскорблений игрока

«Мы возмущены расистскими сообщениями в адрес Дестини Удоджи в социальных сетях, появившихся после субботней игры с «Ливерпулем».



Мы будем сотрудничать с Премьер-лигой и по возможности применять меры в отношении любого человека, которого нам удастся идентифицировать.



Мы с тобой, Дестини», — сказано в заявлении в официальном «твиттере» лондонского клуба.