Бывший футболист ЦСКА Булгаков умер на 64‑м году жизни

Бывший футболист ЦСКА Николай Булгаков скончался после продолжительной болезни на 64 м году жизни, сообщает пресс служба армейцев.

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Булгаков выступал за ЦСКА с 1980 по 1985 год и провел 115 матчей. Церемония прощания пройдет во вторник в Смоленске по адресу улица Багратиона, 25, начало — в 10:00 (мск).

Также Булгаков защищал цвета клубов «Искра», «Крылья Советов», «Балтика» и «Кристалл».