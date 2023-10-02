Бывший футболист ЦСКА Булгаков умер на 64‑м году жизни
Бывший футболист ЦСКА Николай Булгаков скончался после продолжительной болезни на 64 м году жизни, сообщает пресс служба армейцев.
Булгаков выступал за ЦСКА с 1980 по 1985 год и провел 115 матчей. Церемония прощания пройдет во вторник в Смоленске по адресу улица Багратиона, 25, начало — в 10:00 (мск).
Также Булгаков защищал цвета клубов «Искра», «Крылья Советов», «Балтика» и «Кристалл».
По окончании карьеры футболиста в 1999 году он работал тренером в футбольных клубах «Оазис» и «Кристалл».